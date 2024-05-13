https://news.day.az/society/1659695.html Губа во власти стихии - в одном из сел начался паводок - ВИДЕО
Губа во власти стихии - в одном из сел начался паводок - ВИДЕО
Накануне в некоторых регионах Азербайджана наблюдалась дождливая погода.
Как передает Day.Az, минувшей ночью на Губинский район обрушился град, а в селе Грыз начался паводок.
Сельские жители обеспокоены повышением уровня воды в реке.
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