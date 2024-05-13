Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 14 мая.

Как сообщили Day.Az Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня северо-западный ветер сменится на умеренный северо-восточный.

Температура воздуха ночью составит 10-13° тепла, днем 14-17° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм рт. Относительная влажность воздуха будет в пределах 60-70 процентов ночью и 55-60 процентов днем.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди. Ветер-умеренный западный. Температура воздуха составит ночью 10-14°, днем - 15-18° тепла, в горах - ночью 0-5°, днем 5-8° тепла.

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