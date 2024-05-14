Какой будет погода в Баку завтра?

15 мая в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью возможны кратковременные дожди, будет дуть северо-западный ветер.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в столице и на Абшероне ночью составит 10-13 градусов, днем - 16-19 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 мм до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 45-55%.

В некоторых районах Азербайджана завтра ожидаются дожди, местами интенсивные, грозы и град, в высокогорье возможен снег, на отдельных территориях - туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-12 градусов, днем - 18-23 градуса тепла, в горах ночью - от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем - 5-9 градусов выше нуля.

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