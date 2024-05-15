В Баку вернутся дожди? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на 16 мая.
Как сообщили Day.Az Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в первой половине дня местами возможны переменные дожди, утром в некоторых районах полуострова интенсивные, гроза. Ветер северо-восточный.
Температура воздуха составит ночью 10-13° тепла, днем 15-20° тепла. Атмосферное давление составит 765 мм рт., относительная влажность воздуха - ночью 60-65%, днем 70-75%.
В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные дожди, местами ливни, грозы, град, в высокогорьях - снег. Местами туман. Умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 10-14°, днем - 15-20° тепла, в горах - ночью 3-8°, днем 8-13° тепла.
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