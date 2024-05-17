Историческое наследие и современность олицетворяют Баку

Интернет издание The Diplomat in Spain опубликовало статью, посвященную чарующим красотам столицы Азербайджана - городу Баку. Автор статьи, Хуан Давид Латорре, подчеркивает смесь стилей, которое ему довелось понаблюдать в Баку.

Day.Az предлагает читателям ознакомиться с переводом статьи.

Столица Азербайджана Баку приветствует гостей разнообразным сочетанием наследия древней истории, а также ослепительными и красивыми небоскребами, которые отражают приверженность страны экономической и социальной эволюции, а также современности.

Столицей "Страны огней", как называют Азербайджан, является "Город ветров" Баку. Баку - прекрасное направление для туристов, украшенный смешением культур, олицетворяющий эволюцию его долгой истории.

Археологические находки, сделанные в пещере Азых, Таглар, Дамджылы, Дашсалахлы, Газма и другие памятники, а также челюсть древнего человека Азыха (Азыхантропа), датированная 300-400 тысячами лет назад, подтверждают, что Азербайджан - одно из древнейших мест поселений человека. Государственные традиции на исторических землях Азербайджана имеют почти 5-тысячелетнюю историю. Первые государственные образования или этнополитические объединения на территории Азербайджана возникли уже в конце IV - начале III века до нашей эры.

Киммерийцы и скифы, а также саки и массагеты, Иранская империя Ахеменидов, походы Александра Македонского, оккупации сасанидско-иранской империи в III веке и Арабского халифата в VII веке оставили после себя влияние на страну. Но все это не могло разрушить древние традиции Азербайджанского государства.

Все эти исторические события, а также все последующие противостояния, завоевания и поражения вплоть до наших дней отражаются при прогулке по улицам Баку, где туристы могут ознакомиться с Девичьей башней, построенной в XII веке и являющейся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Башня полна легенд, и связана с историей молодой женщины, c трагической судьбой.

И все это окружено частично отреставрированной стеной, украшенной катапультами и типичными элементами из других эпох, являющимися живым свидетельством богатой истории Азербайджана. Эти древние строения в Ичеришехер предлагают увлекательный взгляд на средневековое прошлое города. К этому следует добавить традиционное ковровое производство Азербайджана, особенно в Баку.

Широко распространено использование ковров в качестве элементов мебели и отделки стен, а также создаются специальные ковры для проведения лечебных процедур, молитв, празднования свадебных обрядов, рождения детей, погребальных обрядов. Изготовление ковров - это традиционное искусство, которое передается из поколения в поколение.

И чтобы объединить традицонные практики ковроткачества, в 1967 году был построен Музей Ковра, который был отреставрирован в 2014 году. Коллекция музея включает более 10 000 керамических элементов, металлических изделий 14 века и ювелирных изделий бронзового века, ковры XVII-XX веков, национальные платья, вышивки и художественные произведения Нового времени.

Также по всему Баку размещены мечети, среди которых выделяется построенная в 2014 году в честь Великого лидера Гейдара Алиева.

И вдруг из всего этого древнего художественного сокровища возникает совершенно иной и современный мир, которому посетитель может посвятить еще один день, прогуливаясь близ небоскребов и современных зданий азербайджанской столицы. Все они выделяются своим величием, оригинальностью и красотой, но особенно "Пламенные башни" - три самых высоких небоскреба Баку высотой 190, 160 и 140 метров. Ночью они превращаются в три огромных экрана с использованием более 10 000 мощных светодиодов.



Все это подчеркивает разнообразие типов зданий, которые сочетаются в Баку. Тут легко можно увидеть микс из мечетей, памятников 14-го века, а также современные и авангардные здания.

Отдельного упоминания заслуживают два здания, которые суммируют современность, которой может похвастаться сегодняшний Азербайджан: Центр Гейдара Алиева и Бакинский конгресс-центр, расположенные друг напротив друга. Первый из них представляет собой архитектурное совершенство в самом центре столицы. В этом впечатляющем здании, спроектированном известным архитектором Захой Хадид, расположен широкий спектр культурных и развлекательных объектов. То же можно сказать и о Конгресс-центре, где проходят важнейшие политические, социальные, культурные и экономические события на всем Кавказе.

"В Баку можно увидеть множество памятников, площадей, мечетей, и описание их красоты можно продолжать бесконечно. В качестве примера можно привести площадь Фонтанов, Нагорный парк, мини-Венеция, а также большое количество спортивных арен и торговых центров" - говорится в статье испанского путешественника.

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