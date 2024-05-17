В Баку столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

В Сабаильском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зарегистрирован в поселке Бадамдар.

Так, у автомобиля марки Renault внезапно вышло из строя колесо.

В результате он врезался в автомобиль марки Hyundai, который в свою очередь врезался в другую машину той же марки.

В результате аварии пострадал пассажир Hyundai.

Все три автомобиля получили повреждения.

К месту происшествия были привлечены сотрудники дорожно-патрульной службы.