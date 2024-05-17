https://news.day.az/society/1660735.html В Баку столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие - ФОТО
В Баку столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие - ФОТО
В Сабаильском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зарегистрирован в поселке Бадамдар.
Так, у автомобиля марки Renault внезапно вышло из строя колесо.
В результате он врезался в автомобиль марки Hyundai, который в свою очередь врезался в другую машину той же марки.
В результате аварии пострадал пассажир Hyundai.
Все три автомобиля получили повреждения.
К месту происшествия были привлечены сотрудники дорожно-патрульной службы.
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