В Азербайджане идет снег

В северном регионе наблюдается неустойчивая погода.

Как сообщает Day.Az, в настоящее время в высокогорных территориях Губинского и Гусарского районов идет снег.

Начавшийся в селах Грыз и Лаза Гусарского района мокрый снег перешел в снег.

В других районах региона в настоящее время идут дожди, температура воздуха снизилась.

В селе Хыналыг Губинского района также идет снег.

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