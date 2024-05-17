https://news.day.az/society/1660749.html В Азербайджане идет снег - ФОТО - ВИДЕО
В Азербайджане идет снег - ФОТО - ВИДЕО
В северном регионе наблюдается неустойчивая погода.
Как сообщает Day.Az, в настоящее время в высокогорных территориях Губинского и Гусарского районов идет снег.
Начавшийся в селах Грыз и Лаза Гусарского района мокрый снег перешел в снег.
В других районах региона в настоящее время идут дожди, температура воздуха снизилась.
В селе Хыналыг Губинского района также идет снег.
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