Ряд лиц получили единовременное пособие

В Азербайджане, на социальную реабилитацию лиц, ставших жертвами преступлений торговли людьми, содержание их в приютах и предоставление им единовременных пособий выделено 120 тысяч манатов.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в годовом отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

"Кроме того, 132 детям и их родителям, оставленным органами полиции без присмотра, а также по разным причинам лишенным средств семейного и педагогического воздействия, была оказана юридическая, психологическая и другая помощь в "Клинике прав ребенка", "Центре социальной реабилитации детей и молодежи".

18 представителей НПО, особо отличившихся в реализации Меморандума о взаимопонимании, подписанного с Коалицией неправительственных организаций по борьбе с торговлей людьми, получили денежное вознаграждение (всего 23 тысячи манатов) и удостоены дипломами МВД, а 11 проектов общей стоимостью более 94 тысяч манатов были профинансированы Агентством государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики", - говорится в отчете.

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