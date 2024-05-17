https://news.day.az/society/1660778.html В Милли Меджлисе обсуждается ежегодный отчет о преступлениях, связанных с торговлей людьми
В Милли Меджлисе обсуждается ежегодный отчет о преступлениях, связанных с торговлей людьми
В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана проводится совместное заседание комитетов по правам человека, правовой политике и государственному строительству.
Как сообщает в пятницу Day.Az, на встрече обсуждается годовой отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.
В заседании принимают участие председатели комитетов Милли Меджлиса, депутаты, руководство Главного управления по борьбе с торговлей людьми МВД Азербайджана, представители организаций гражданского общества.
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