Внесена ясность в вопрос приема иностранных студентов в Карабахский университет

Прием иностранных студентов в Карабахский университет на этот год не предусмотрен.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в интервью директора Государственного агентства по науке и высшему образованию при министерстве науки и образования Азербайджана Улькер Саттаровой, размещенного на официальном сайте агентства.

Директор отметила, что в контексте Карабахского университета это пока не планируется.

"Для приема иностранных студентов, в первую очередь, университет должен заявить о себе. Стоит учесть, что Карабахский университет пока не внесен в базу университетов. И это нормально, потому что он еще не начал функционировать. Но в ближайшие годы, вероятно, будет осуществляться туда прием иностранных студентов", - добавила она.

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