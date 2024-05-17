Внесена ясность в вопрос приема иностранных студентов в Карабахский университет
Прием иностранных студентов в Карабахский университет на этот год не предусмотрен.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в интервью директора Государственного агентства по науке и высшему образованию при министерстве науки и образования Азербайджана Улькер Саттаровой, размещенного на официальном сайте агентства.
Директор отметила, что в контексте Карабахского университета это пока не планируется.
"Для приема иностранных студентов, в первую очередь, университет должен заявить о себе. Стоит учесть, что Карабахский университет пока не внесен в базу университетов. И это нормально, потому что он еще не начал функционировать. Но в ближайшие годы, вероятно, будет осуществляться туда прием иностранных студентов", - добавила она.
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