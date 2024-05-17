Умайра Тагиева о последствиях климатических изменений

Климатические изменения происходят намного быстрее, чем раннее предполагалось.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева в ходе бизнес-форума "Повышение амбиций, стимулирование действий" в рамках COP29.

"Необходимо предпринимать усилия для снижения последствий изменения климата. Эксперты, ученые пришли к выводу, что климатические изменения происходят намного быстрее, чем раннее предполагалось. В каждой стране это проявляется по-своему. Повышение уровня мировго океана затрагивает все страны", - подчеркнула она.

Она обратила внимание, что Азербайджан не стал исключением.

"В последнее время в стране, как в столице так и в регионах, наблюдаются последствия изменения климата: увеличилось число наводнений и участились периоды сильной жары.

Все это влият на жизни людей, на частный сектор. Для ведения устойчивого бизнеса, необходимо учитывать риски, связанные с изменением климата", - добавила Тагиева.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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