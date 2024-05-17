Продолжаться ли дожди завтра?

Обнародован прогноз погоды на 18 мая в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В первой половине дня в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 11-13 градусов, днем - 15-19 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 762 до 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

В некоторых местах районов Азербайджана временами ожидаются осадки. В отдельных местах пройдут ливни, возможны грозы, выпадет град, в горной местности - снег. Местами временами будет туман. Ветер - восточный. Температура воздуха ожидается ночью 10-13 градусов, днем 16-21 градус тепла, в горах ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 4-8 градусов тепла.

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