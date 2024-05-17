Дорожная полиция Баку обратилась к водителям в связи с работами по демонтажу моста Джаваншира

Как сообщалось, в связи с работами по демонтажу моста Джаваншира в Баку будет реорганизовано движение транспорта.

В связи с этим Главное управление дорожной полиции города Баку обратилось к водителям, сообщает Day.Az.

"20 мая с 17:00 движение транспорта по мосту Джаваншира будет ограничено. Для интенсивного, бесперебойного и безопасного движения транспорта по установленным схемам движения Управлением дорожной полиции города Баку были приняты необходимые меры и проинструктирован персонал управления. В рамках проводимых комплексных работ движение транспортных средств по улице Юсифа Сафарова в направлении центра будет осуществляться через улицу 28 Мая.

Транспортные средства, которые будут двигаться от улицы Афияддина Джалилова к центру, будут перенаправлены на улицу Фазаила Байрамова, откуда смогут продолжить движение в направлении улиц Сабита Оруджова, Низами. С этой целью существующее двустороннее движение по улице Ф.Байрамова отменяется, и организуется одностороннее движение в направлении улицы С.Оруджева. Движение на пересечении улиц Ф.Байрамова и С.Оруджева будет регулироваться светофором. В свою очередь, на улицах С.Оруджева и Низами будет организовано одностороннее движение в направлении, противоположном нынешнему. Транспортные средства, которые будут двигаться по улице Низами в сторону центра, смогут выехать на улицу Узеира Гаджибейли через улицы Кевкаб Сафаралиевой и Пушкина.

В целях обеспечения бесперебойного движения транспортных средств, на участке улицы К.Сафаралиевой от ул. Аладдина Гулиева до ул. У.Гаджибейли, а также на участке улицы Пушкина между улицами 28 Мая и У.Гаджибейли движение в направлении проспекта Нефтяников будет односторонним.

Наряду с этим, текущее направление движения от улицы К.Сафаралиевой по восточной стороне ул. У.Гаджибейли (в сторону моста Джаваншира) будет сохранено, также будет разрешено движение автомобилей в обратном направлении.

Для предотвращения дополнительных задержек движения на улице 28 Мая будет ограничен прямой выезд с улицы М. Мехтизаде на улицу 28 Мая. Водителям рекомендуется воспользоваться разворотом на улице Ю. Сафарова", - отмечается в сообщении.

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