https://news.day.az/society/1661056.html Малейка Аббасзаде о возможности поступления в вуз по аттестату
Малейка Аббасзаде о возможности поступления в вуз по аттестату
В Азербайджане не ожидается поступления в вуз по аттестату.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила журналистам председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана Малейка Аббасзаде в рамках этапа проверки способностей конкурса "Yüksəliş".
По ее словам, вероятно, наступит время, когда модель экзамена может измениться.
"Как известно, есть те, кто получает аттестат даже с 0 баллами. Но с этим баллом невозможно поступить в университет", - добавила она.
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