Малейка Аббасзаде о возможности поступления в вуз по аттестату

В Азербайджане не ожидается поступления в вуз по аттестату.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила журналистам председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана Малейка Аббасзаде в рамках этапа проверки способностей конкурса "Yüksəliş".

По ее словам, вероятно, наступит время, когда модель экзамена может измениться.

"Как известно, есть те, кто получает аттестат даже с 0 баллами. Но с этим баллом невозможно поступить в университет", - добавила она.

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