МВД предупредило желающих учиться за границей

Министерство внутренних дел (МВД) рекомендует гражданам обязательно провести исследование, прежде чем отвечать на предложения об обучении в зарубежных странах.

Как передает Day.Az, в соответствующем предупреждении ведомства отмечается, что перед тем, как осуществить свою мечту получить образование за рубежом, важно знать нижеследующее:

"Если вам предлагают обучаться в другой стране, обязательно должен быть предоставлен официальный контракт.

Помимо этого, если вы собираетесь учиться за границей, виза должна быть студенческой.

Если вам предлагают контракт на обучение за границей, он обязательно должен быть на понятном вам языке, то есть на родном.

Если представительство страны, в которой вы собираетесь учиться, находится в Азербайджане, обязательно обратитесь туда официально и получите информацию о предлагаемом вам учебном заведении. Если представительство этой страны не работает в нашей стране, то не забудьте обратиться в Министерство науки и образования Азербайджанской Республики и уточнить интересующую вас информацию".

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