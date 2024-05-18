Подготовлен буклет Карабахского университета, который начнет свою деятельность с 2024-2025 учебного года.

Как сообщает в субботу Day.Az, информацию об этом распространило министерство науки и образования Азербайджана.

Согласно информации, в университете будет осуществляться прием студентов по уровню бакалавриата на следующие факультеты: по педагогике, экономике, гуманитарным и социальным наукам, инженерному делу, искусству, туризму.

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