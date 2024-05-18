https://news.day.az/society/1661186.html Подготовлен буклет Карабахского университета - ФОТО
Подготовлен буклет Карабахского университета - ФОТО
Подготовлен буклет Карабахского университета, который начнет свою деятельность с 2024-2025 учебного года.
Как сообщает в субботу Day.Az, информацию об этом распространило министерство науки и образования Азербайджана.
Согласно информации, в университете будет осуществляться прием студентов по уровню бакалавриата на следующие факультеты: по педагогике, экономике, гуманитарным и социальным наукам, инженерному делу, искусству, туризму.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре