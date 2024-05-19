В некоторых регионах Азербайджана была гроза, выпал снег

Обнародована фактическая погода на территории Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по состоянию на 10:00 19 мая в стране сохраняется нестабильная погода. Местами шли переменные дожди, была гроза, в отдельных районах осадки были интенсивными, в горных районах выпал снег.

Количество выпавших осадков составило в Нефтчале 33 мм, в Астаре, Гобустане 10 мм, в Гахе 6 мм, в Габале 4 мм, в Загатале, Шамахы, Грызе, Шахдаге 3 мм, в Джафархане, Балакяне, Шеки, Губе 2 мм, в Астаре, Гёйчае, Кюрдамире, Билясуваре, Лянкяране, Огузе до 1 мм, в Баку и на Абшероне - до 2 мм.

Высота снежного покрова в Шахдаге составила 2 см.

Минимальная температура воздуха составила в Баку и на Абшеронском полуострове 11 градусов тепла, в Нахчыванской АР и Центральном Аране 12 градусов тепла, в горных районах 3-7 градусов тепла, в высокогорьях 7 градусов мороза.

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