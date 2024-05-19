Какой будет погода в Баку завтра?

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью и утром 20 мая ожидаются кратковременные дожди, прогнозируется переменная облачность, временами будет пасмурно, в целом в течение дня ожидается погода без осадков.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Согласно информации, в столице и на полуострове южный ветер вечером сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит 11-15°, днем ​​- 16-21° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм рт.ст. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 45-50%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди, кое-где осадки будут интенсивными, пройдут грозы, выпадет град, в высокогорных районах - снег. Местами прогнозируется туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем ​​18-23° тепла, в высокогорье - ночью 0-3° мороза, днем ​​- 5-10° тепла.

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