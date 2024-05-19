На некоторых автомагистралях Азербайджана снизится дальность видимости

Из-за дождливой погоды и тумана на некоторых автомагистралях Азербайджана ожидается снижение дальности видимости.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В ведомстве отметили, что из-за дождливой и туманной погоды ночью и утром 20 мая видимость на автодорогах страны снизится до 500-1000 м.

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