Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 21 мая.

Как сообщили Day.Az Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер северо-восточный.

Температура воздуха составит ночью 11-15° тепла, днем 19-24° тепла.

Атмосферное давление составит 765 мм рт.ст, относительная влажность воздуха - ночью 70-80%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана местами будет дождливо, в отдельных местах ливни, грозы, град, на высокогорных территориях возможен снег. Вечером осадки прекратятся. Местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 10-15°, днем - 20-25° тепла, в горах - ночью от 1° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла.

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