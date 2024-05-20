Латвия может принять участие в восстановлении города Шуша.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в понедельник в ходе брифинга сказала спикер парламента Латвии Дайга Миериня.

"Это мой первый визит в Азербайджан. Мне действительно приятно посетить вашу прекрасную страну, и я очень рада, что вчера у нас была возможность посетить Карабах и своими глазами увидеть последствия этого очень сурового периода истории вашей страны", - сказала она.

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