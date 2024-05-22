Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 23 мая.

Как сообщили Day.Az, в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но ночью и утром местами возможен кратковременный дождь. Умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 12-16° тепла, днем 21-26° тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм рт.ст, относительная влажность воздуха - ночью 60-70%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах ожидаются переменные осадки, местами ливневого характера, грозы, град, в высокогорье возможен снег. В отдельных местах туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-15°, днем 22-27° тепла, в горах - ночью 3- 8° тепла, днем 12-17° тепла.

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