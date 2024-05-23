Какой будет погода в Баку завтра?

С вечера 24 мая до вечера 26 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной метеорологической службе.

К вечеру местами на полуострове возможно кратковременное усиление осадков. В первой половине дня 25 мая северный ветер усилится до 15-20 м/с.

С 24 по 27 мая в некоторых регионах Азербайджана ожидаются дожди, местами (Нахчыванская АР, Карабах и Восточный Зангезур, Газах-Гянджа, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Нагорный Ширван, Центральный Аран, Лянкяран-Астара) ливни, грозы, град, в горных районах возможен снег.

С 25 мая до полудня 26 мая ожидается усиление восточного ветра до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с.

Прогнозируется повышение уровня воды в реках, в том числе в Куре, Аразе, Ганыхе и Габырры, а на некоторых реках, протекающих по территории Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринской зоны ожидаются паводки и наводнения.

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