Как долго продлится пыльная погода?

По данным автоматических метеорологических станций, в настоящее время концентрация пыли в воздухе Баку и Абшеронского полуострова превышает норму в 2,8-3,2 раза.

Об этом сообщила Day.Az официальный представитель Национальной гидрометеорологической службы Гюльнара Аббасова.

"Пыль, наблюдаемая в воздухе, имеет трансграничный характер в связи с метеорологическими условиями, и ожидается, что количество пыли будет постепенно уменьшаться в течение дня в результате воздействия северо-западного ветра", - сказала она.

Напомним, вчера около 22:00 содержание пыли в воздухе в 3-3,5 раза превышало норму.

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