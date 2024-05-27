Как долго продлится пыльная погода?
По данным автоматических метеорологических станций, в настоящее время концентрация пыли в воздухе Баку и Абшеронского полуострова превышает норму в 2,8-3,2 раза.
Об этом сообщила Day.Az официальный представитель Национальной гидрометеорологической службы Гюльнара Аббасова.
"Пыль, наблюдаемая в воздухе, имеет трансграничный характер в связи с метеорологическими условиями, и ожидается, что количество пыли будет постепенно уменьшаться в течение дня в результате воздействия северо-западного ветра", - сказала она.
Напомним, вчера около 22:00 содержание пыли в воздухе в 3-3,5 раза превышало норму.
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