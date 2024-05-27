Обнародован прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на 28 мая.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 13-18° тепла, днем 23-28° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 763 мм рт.ст.

Относительная влажность составит ночью 60-70%, днем 45-55%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах временами ожидается дождь. Прогнозируется кратковременный ливень, грозы, град. Местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 13-17° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.

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