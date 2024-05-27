Представлены редкие образцы банкнот Азербайджанской Демократической Республики

В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку состоялась лекция нумизмата, сотрудника Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана Рустама Гусейнова под названием "Банкноты Азербайджанской Демократической Республики", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Лекция исследователя Рустама Гусейнова была посвящена 28 Мая - Дню независимости Азербайджана.

В беседе с Trend до начала лекции Рустам Гусейнов подчеркнул, что деньги ― одна из важнейших регалий государства, атрибут власти и суверенитета.

- Рустам, скажите, когда впервые была введена в обращение собственная валюта Азербайджана?

- В сентябре 1919 года была осуществлена первая эмиссия денежных знаков Азербайджанской Демократической Республики, которая продолжалась до 28 апреля 1920 года. До этого момента в качестве денег АДР использовала боны Закавказского комиссариата, так называемые закбоны.

- Каким номиналом в тот период выходили банкноты?

- АДР использовала пять номиналов: 25, 50, 100, 250 и 500 манат (рублей). Готовилась реформа по деноминации и вводу в оборот новых денежных знаков, но из-за прекращения существования АДР она не была проведена. На лекции я продемонстрирую редкий пробный образец банкноты АДР нового типа номиналом в один манат.

- Как выпуск в обращение собственной валюты повлиял на торгово-экономические отношения?

- Ввод в оборот своей валюты позволил стабилизировать экономическую ситуацию в АДР и вернуть финансовые процессы в нормальное русло, так как к этому моменту закбоны из-за неконтролируемого и ничем не обеспеченного массового выпуска потеряли покупательную способность и уже не воспринимались как деньги населением.

- Скажите, в каких музеях Азербайджана можно увидеть банкноты Азербайджанской Демократической Республики?

- В Национальном музее истории Азербайджана, кроме того они являются популярным предметом интереса частных коллекционеров.

Отметим, что в ходе лекции Рустам Гусейнов показал образцы банкнот Азербайджанской Демократической Республики, облигаций Бакинской городской управы, подробно объяснил их особенности и разновидности, рассмотрел их роль в истории Азербайджана.

Эти банкноты представляют особый интерес для историков, так как благодаря им можно прояснить детали не только политической, но и экономической истории Азербайджана.

Большой интерес аудитории вызвали факты обращения бумажных денег АДР и деятельность первого в истории Азербайджана Государственного банка.

Лекция вызвала большой интерес зрителей, которые задавали вопросы о малоизвестных банкнотах. Особый интерес вызвал пробный экземпляр 1920 года из готовящейся к выходу новой серии банкнот.

Цель проведения мероприятия ― привлечь внимание к истории денег Азербайджана и стимулировать интерес к изучению малоизвестных деталей истории страны.

Автор проекта Рустам Гусейнов ― нумизмат, сотрудник Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана.

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