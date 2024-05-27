Названы имена самых пожилых женщины и мужчины-избирателей в Азербайджане

Cамой пожилой женщиной-избирателем является Азизова Тамам Али гызы, 1890 года рождения, зарегистрированная на участке № 38 Лянкяранского сельского избирательного округа №78.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании комиссии.

Он отметил, что самым пожилым избирателем мужского пола является Ибрагимов Хилал Иса оглу, 1915 года рождения, зарегистрированный на избирательном участке № 47 третьего Сабунчинского избирательного округа №28.

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