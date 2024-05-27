https://news.day.az/society/1663473.html Объявлены новые вакансии в Карабахском университете
Объявлены новые вакансии в Карабахском университете
В Карабахском университете объявлены вакансии на должности старшего специалиста по праву и специалиста по человеческим ресурсам.
Об этом в понедельник Day.Az сообщили в Государственном агентстве по науке и высшему образованию при министерстве науки и образования Азербайджана.
Подробную информацию о вакансиях можно найти, пройдя по нижеприведенным ссылкам:
Специалист по человеческим ресурсам
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