Объявлены новые вакансии в Карабахском университете

В Карабахском университете объявлены вакансии на должности старшего специалиста по праву и специалиста по человеческим ресурсам.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в Государственном агентстве по науке и высшему образованию при министерстве науки и образования Азербайджана.

Подробную информацию о вакансиях можно найти, пройдя по нижеприведенным ссылкам:

Старший эксперт по праву

Специалист по человеческим ресурсам

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