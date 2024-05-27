https://news.day.az/society/1663550.html Специалист минздрава помогла семейной паре стать родителями спустя 10 лет - ВИДЕО
Специалист минздрава помогла семейной паре стать родителями спустя 10 лет - ВИДЕО
Акушер-гинеколог, специалист по репродуктивному здоровью консультационного центра по планированию семьи при Министерстве здравоохранения Камала Талышинская-Рустамова помогла еще одной семейной паре стать родителями.
Как передает Day.Az, счастливые отец и мать выразили Талышинской-Рустамовой глубокую благодарность. Кадры опубликованы на официальной странице ведомства в Facebook.
"10 лет у нас не было детей. Нам посоветовали записаться к Камалe ханум при министерстве здравоохранения. Благодаря ее помощи и консультациям у нас наконец-то появился малыш. Огромное вам спасибо", - отметили родители.
Представляем читателям эти кадры:
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