Специалист минздрава помогла семейной паре стать родителями спустя 10 лет

Акушер-гинеколог, специалист по репродуктивному здоровью консультационного центра по планированию семьи при Министерстве здравоохранения Камала Талышинская-Рустамова помогла еще одной семейной паре стать родителями.

Как передает Day.Az, счастливые отец и мать выразили Талышинской-Рустамовой глубокую благодарность. Кадры опубликованы на официальной странице ведомства в Facebook.

"10 лет у нас не было детей. Нам посоветовали записаться к Камалe ханум при министерстве здравоохранения. Благодаря ее помощи и консультациям у нас наконец-то появился малыш. Огромное вам спасибо", - отметили родители.

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