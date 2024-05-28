Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 29 мая.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, 29 мая в Баку и на Абшеронском полуострове в основном будет без осадков. Прогнозируется умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 14-18, днем - 24-29° тепла. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 50-70 процентов.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако днем в горной местности местами ожидаются осадки. Возможны кратковременные ливни, грозы, град, временами туман. Ветер - восточный. Температура воздуха ночью 14-19°, днем 28-33° тепла, в горах ночью 7-12°, днем 14-19° тепла.

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