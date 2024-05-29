В Баку приходит лето

Обнародован прогноз погоды на 30 мая.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, ветер юго-восточный.

Температура воздуха составит ночью 15-20° тепла, днем 26-31° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм рт.ст., относительная влажность - ночью 65-75%, днем 45-50%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются переменные дожди. Возможны кратковременные ливни, грозы и град. Местами туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-20° тепла, днем 28-33° тепла, местами 35° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем 14-19° тепла.

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