В Баку вернется ветренная погода - ПРОГНОЗ
В Баку и на Абшеронском полуострове 1 июня со второй половины дня до полудня 2 июня скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с, временами 23-25 м/с, вечером 1 июня и 2 июня ночью и утром в некоторых местах полуострова ветер усилится до 28 м/с.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
В горных и предгорных районах Азербайджана завтра днем и до вечера 1 июня, а 2 июня в отдельных местах ожидаются переменные дожди с грозами.
В ряде регионов проливные дожди, град, в высокогорье прогнозируется мокрый снег.
С утра 1 июня до второй половины 2 июня скорость западного ветра составит 15-20 м/с, местами временами 23-28 м/с.
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