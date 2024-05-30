В Баку вернется ветренная погода

В Баку и на Абшеронском полуострове 1 июня со второй половины дня до полудня 2 июня скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с, временами 23-25 м/с, вечером 1 июня и 2 июня ночью и утром в некоторых местах полуострова ветер усилится до 28 м/с.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В горных и предгорных районах Азербайджана завтра днем и до вечера 1 июня, а 2 июня в отдельных местах ожидаются переменные дожди с грозами.

В ряде регионов проливные дожди, град, в высокогорье прогнозируется мокрый снег.

С утра 1 июня до второй половины 2 июня скорость западного ветра составит 15-20 м/с, местами временами 23-28 м/с.

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