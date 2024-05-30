Компания Silk Way West Airlines назначила Онно Питерсма главным операционным директором

Silk Way West Airlines, одна из ведущих грузовых авиакомпаний Каспийского и Центрально-Азиатского региона, объявила о назначении Онно Питерсма на позицию главного операционного директора. Обладая более чем 25-летним опытом работы в авиационной отрасли, г-н Питерсма нацелен вывести авиакомпанию на новый уровень операционной эффективности, технологического усовершенствования и обслуживания клиентов.

В своей новой должности г-н Питерсма будет поддерживать важные инициативы, направленные на укрепление стабильности и надежности расширяющейся деятельности Silk Way West Airlines. Эти ключевые факторы будут способствовать оптимизации показателей авиакомпании по своевременной доставке грузов.

"Укрепление стабильности сети имеет важное значение для улучшения предоставления наших услуг", - прокомментировал г-н Питерсма. "Усиливая планирование сети и повышая эффективность выполнения работ, мы стремимся обеспечить своевременную доставку для достижения удовлетворенности наших клиентов".

Вольфганг Майер, президент авиакомпании Silk Way West Airlines, выразил поддержку г-ну Питерсма. "Впечатляющая карьера Онно, его преданность командной работе и совершенствованию процессов способствует повышению операционных стандартов. Его стратегическое видение станет неотъемлемой частью целенаправленного улучшения наших операционных показателей и отразится на удовлетворенности клиентов".

Компания Silk Way West Airlines уверена, что под руководством г-на Питерсма она достигнет новых вех в своем развитии, усиливая приверженность установлению самых высоких отраслевых стандартов.

Основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шелкового пути, Silk Way West Airlines ежемесячно выполняет сотни рейсов по всему миру посредством флота, состоящего из 14 специализированных самолетов Boeing 777F, Boeing 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Согласно стремлению к устойчивому развитию и эффективности авиакомпания Silk Way West Airlines планирует к 2030 году обновить свой парк новыми современными самолетами, в числе которых четыре Boeing 777F, два Boeing 777-8F и два Airbus A350F, посредством которых намерена обеспечивать глобальные потребности в логистике.

Авиакомпания предлагает комплексные грузовые перевозки по более чем 40 направлениям мира в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Азии и Америке, обеспечивая годовой грузооборот, превышающий 500 000 тонн.

Heydar Aliyev International Airport

Baku AZ1044, Azerbaijan P| +994 (12) 4374763 [email protected] www.silkwaywest.com

