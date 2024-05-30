ОАО «Azərlotereya» заплатила 63,2 миллиона манатов налогов за 2023 год

Легальный организатор лотерей и оператор ставок на спорт в Азербайджане, ОАО "Azərlotereya", представил финансовый отчет за 2023 год.

В 2023 году выручка от продаж "Azərlotereya" достигла 260,96 миллиона манатов, что на 21% больше по сравнению с 2022 годом. Значительная часть выручки была направлена на мониторинг выигрышного фонда.

Собственный капитал компании составил 35,8 миллиона манатов. В течение 2023 года компания значительно увеличила долгосрочные активы с 2,5 миллиона манатов до 30,3 миллиона манатов, благодаря инвестициям в размере 6,8 миллиона манатов. Совокупные активы "Azərlotereya" на конец 2023 года составили 96,7 миллиона манатов, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 87,7 миллиона манатов.

Совокупный капитал "Azərlotereya" увеличился на 85%, достигнув 29,3 миллиона манатов. Рассчитанный упрощенный налог компании за 2023 год составил 63,2 миллиона манатов, что больше по сравнению с 54,7 миллиона манатов в 2022 году.

Более подробную информацию можно найти на сайте "Azərlotereya".