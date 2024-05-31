https://news.day.az/society/1664447.html Концентрация пыли в воздухе Баку превышает норму
Концентрация пыли в воздухе Баку превышает норму
По данным автоматических метеорологических станций, в настоящее время концентрация пыли в воздухе Баку и Абшеронского полуострова превышает норму в 2 раза.
Об этом сообщила Day.Az официальный представитель Национальной гидрометеорологической службы Гюльнара Аббасова.
"Пыль, наблюдаемая в воздухе, имеет трансграничный характер. Ожидается, что 1 июня в результате смены юго-восточных ветров на северо-западные концентрация пыли упадет до предела нормы", - сказала она.
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