Концентрация пыли в воздухе Баку превышает норму

По данным автоматических метеорологических станций, в настоящее время концентрация пыли в воздухе Баку и Абшеронского полуострова превышает норму в 2 раза.

Об этом сообщила Day.Az официальный представитель Национальной гидрометеорологической службы Гюльнара Аббасова.

"Пыль, наблюдаемая в воздухе, имеет трансграничный характер. Ожидается, что 1 июня в результате смены юго-восточных ветров на северо-западные концентрация пыли упадет до предела нормы", - сказала она.

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