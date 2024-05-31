В Баку начался второй день III международной конференции по разминированию

В Баку при совместной организации Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) проходит второй день традиционной международной гуманитарной конференции по разминированию.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, темой III международной гуманитарной конференции по разминированию, проходящей 30-31 мая текущего года является "Снижение воздействия мин на окружающую среду - мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

Первый день конференции проходил в Зангилане, а второй проходит в Баку.

Конференция направлена на обсуждение способов донесения до мира минной проблемы Азербайджана, укрепления международного партнерства в области гуманитарного разминирования, мобилизации финансовых ресурсов для снижения воздействия загрязнения минами и другими взрывоопасными остатками войны на окружающую среду.

Конференции уделяется большое внимание со стороны международного сообщества. В III международной гуманитарной конференции по разминированию, организованной Азербайджаном, принимают участие более 300 делегатов из 75 стран. Среди участников - высокопоставленные лица ряда стран, руководящий состав головного офиса ООН, представители авторитетных международных организаций и должностные лица центров разминирования различных стран, а также должностные лица аккредитованных в Азербайджане дипломатических представительств.

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