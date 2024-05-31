Порадует ли погода в первый день лета?

Обнародован прогноз погоды на 1 июня.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ближе к ночи в некоторых местах возможны кратковременные дожди, грозы. Умеренный северо-западный ветер усилится во второй половине дня.

Температура воздуха ночью составит 15-20° тепла, днем 29-34° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм рт. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, в отдельных местах ливни. Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 11-16° тепла, днем 16-21° тепла.

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