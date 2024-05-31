Вниманию водителей

В связи со строительством нового надземного пешеходного перехода на 266,6-м километре автодороги Баку - Алят - Газах - государственная граница с Грузией 3 июня с 10:00 до 18:00 движение транспортных средств на указанном участке будет частично ограничено по полосам, на которых ведутся работы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

"Дорога не закрывается. Просим водителей быть внимательными при движении на данной территории в указанные часы, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков", - отмечается в информации.

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