В Азербайджане установлена административная ответственность за неоплату уставного капитала ООО

В Азербайджане установлена административная ответственность за полную неоплату уставного капитала общества с ограниченной ответственностью (ООО) или непредставление информации об уплаченном уставном капитале.

Как сообщает в пятницу Day.Az, этот вопрос отражен в предложенном изменении в Кодекс об административных проступках, которое обсуждалось сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно изменению, за полную неоплату уставного капитала общества с ограниченной ответственностью в сроки, предусмотренные Гражданским кодексом, должностные лица будут оштрафованы на 1000 манатов, юридические лица - на 2000 манатов.

За непредставление информации о полностью оплаченном уставном капитале общества с ограниченной ответственностью учреждению (органу), определенному соответствующим органом исполнительной власти, в сроки, предусмотренные законом "О государственной регистрации и реестре юридических лиц", должностные лица будут оштрафованы на 500 манатов, юридические лица - на 1000 манатов.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято в третьем чтении.

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