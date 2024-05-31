В Джебраиле создается инфраструктура по водоснабжению и водоотведению

Согласно поручениям Президента Азербайджана, реализация проектов по созданию систем питьевой и сточной воды на освобожденных от оккупации территориях продолжается в интенсивном порядке. По информации Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, началась реализация проекта по созданию систем питьевого водоснабжения и канализации города Джебраил.

Об этом сообщает Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана, передает Day.Az.

Проект строительства внешних систем водоснабжения и канализации города Джебраила, выполняемый по заказу Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, рассчитан на удовлетворение потребностей 15 тысяч человек с учетом перспективного развития до 2040 года. В 2023 году была пробурена 1 геологоразведочная скважина с целью обеспечения города Джебраил устойчивой и качественной питьевой водой. Производительность выбранного источника и показатели качества воды позволяют обеспечить город и окрестные села питьевой водой. Всего в зоне скважины, расположенной к северу от города Джебраил, было запроектировано бурение 9 субартезианских скважин, и уже начаты работы в этом направлении. На начальном этапе будут пробурены 3 скважины, и по мере увеличения численности населения, которое будет заселяться в город, будут пробурены новые скважины.

В рамках проекта в городе Джебраил будет построено 6 водохранилищ общей емкостью 7000 кубометров. В настоящее время продолжается строительство водохранилища емкостью 2000 кубометров и магистрального водопровода протяженностью 3 км для обеспечения подачи воды в город Джебраил, а также канализационного коллектора протяженностью 6 км, обеспечивающего вывод сточных вод на очистные сооружения.

В городе Джебраил будет построено 52 км сетей для питьевой воды, 38 км сетей для сточных вод и 40 км сетей для отведения дождевой воды. Для очистки и обеззараживания образующихся в городе сточных вод будет построена установка по очистке сточных вод производительностью 6 тысяч кубометров в сутки. Очистные сооружения и коллектор, помимо самого города Джебраил, позволят собирать и очищать сточные воды ряда сел.

Новая инфраструктура, созданная в городе Джебраил, будет управляться на основе системы "умная вода". В рамках проекта каждый элемент инфраструктуры будет обеспечен системой SCADA.

В ближайшее время в рамках программы "Большое возвращение" с учетом начала заселения сел Хоровлу и Шюкюрбейли Джебраильского района ведется подготовка к созданию в этих селах систем водоснабжения.

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