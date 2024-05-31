Названо число водителей, получивших разрешение на деятельность такси

Число водителей, получивших разрешение (пропускное удостоверение и пропускная карта) на пассажироперевозки автомобилями такси, превысило 3000 человек.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации Агентства наземного транспорта Азербайджана при министерстве цифрового развития и транспорта.

"Рост наблюдается и по числу водителей такси, которые присоединяются к тренингам", - сказали в агентстве.

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