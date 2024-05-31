Обновлен список вузов Азербайджана, в которых создана докторантура

Список высших учебных заведений, научных учреждений и организаций Азербайджанской Республики, в которых создана докторантура (адъюнктура), утвержден в новой редакции.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение принял Кабинет министров.

Со списком высших учебных заведений, научных учреждений и организаций Азербайджанской Республики, в которых создана докторантура (адъюнктура), можно ознакомиться по ссылке.

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