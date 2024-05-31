https://news.day.az/society/1664670.html Обновлен список вузов Азербайджана, в которых создана докторантура
Обновлен список вузов Азербайджана, в которых создана докторантура
Список высших учебных заведений, научных учреждений и организаций Азербайджанской Республики, в которых создана докторантура (адъюнктура), утвержден в новой редакции.
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение принял Кабинет министров.
Со списком высших учебных заведений, научных учреждений и организаций Азербайджанской Республики, в которых создана докторантура (адъюнктура), можно ознакомиться по ссылке.
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