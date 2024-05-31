В Гяндже в молодого парня ударила молния

В жителя Гянджи ударила молния.

Как сообщает Day.Az, инцидент был зафиксирован на улице Гасана Алиева.

Пострадавший Орхан Гулиев, 2000 года рождения был экстренно госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

Отметим, что это второй за сегодняшний день случай удара молнии в западном регионе страны.

Ранее в селе Агдам Товузского района в результате удара молнии погиб 14-летний подросток.