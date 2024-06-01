Сегодня отмечается Международный день защиты детей

Сегодня 1 июня - Международный день защиты детей.

Как сообщает Day.Az, 1 июня 1950 года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о праздновании этой даты как Международного дня защиты детей. На организованной в тот день Международной женской конференции были озвучены предложения по обеспечению прав детей и принято решение посвятить 1 июня теме защиты детей.

Как и в большинстве стран мира, этот день отмечается и в Азербайджане.