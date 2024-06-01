В городе Шуша проходит заседание министров образования ОТГ

Сегодня в городе Шуша проходят VIII заседание министров образования Организации тюркских государств (ОТГ) и VII заседание Научного совета Тюркской академии.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, в заседаниях принимают участие делегации стран-членов и стран-наблюдателей ОТГ и Тюркской академии.

В ходе мероприятий также планируется проведение двусторонних встреч между делегациями стран-членов ОТГ.

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