https://news.day.az/society/1664724.html В городе Шуша проходит заседание министров образования ОТГ - ФОТО
В городе Шуша проходит заседание министров образования ОТГ - ФОТО
Сегодня в городе Шуша проходят VIII заседание министров образования Организации тюркских государств (ОТГ) и VII заседание Научного совета Тюркской академии.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, в заседаниях принимают участие делегации стран-членов и стран-наблюдателей ОТГ и Тюркской академии.
В ходе мероприятий также планируется проведение двусторонних встреч между делегациями стран-членов ОТГ.
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