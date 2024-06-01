https://news.day.az/society/1664752.html МЧС обратилось к населению в связи с грозой - ВИДЕО
МЧС обратилось к населению в связи с грозой - ВИДЕО
МЧС обратилось к населению в связи с грозой.
Как передает Day.Az, МЧС еще раз обращается к населению с призывом строго соблюдать правила безопасности.
В ведомстве рекомендуют населению отключать в таких случаях газ, электрические приборы от сети, закрывать окна и двери, не стоять перед окном, не разговаривать по телефону, не приближаться к линии электропередачи, антеннам, не прятаться под высокими деревьями.
"Если вы едете в машине, остановитесь, поднимите стекла и дождитесь окончания грозы", - говорится в обращении МЧС.
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