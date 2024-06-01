В Азербайджане стартовал проект "Успех не знает преград"

В Азербайджане в Международный день защиты детей (1 июня) стартовал проект "Успех не знает преград" (Uğur əngəl tanımır), организованный Emedia Group и Alioglu, сообщает Day.Az.

Проект посвящен раскрытию и реализации потенциала детей с ограниченными физическими возможностями (с аутизмом, синдромом Дауна, кохлеарным имплантатом, кистозным фиброзом). В видеоролике показаны дети, которые добиваются успеха в различных сферах, не зная границ и своим примером призывают вести активный образ жизни и стремиться к поставленным целям.

Финальный вечер проекта и конференция состоятся 15 июня в 17:00 в Badamdar Hotel and Residences.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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