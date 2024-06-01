Сколько учеников будет обучаться в полной средней школе №1 в Шуше?

По предварительным прогнозам, в полной средней школе №1 в Шуше будет обучаться 258 человек.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала журналистам директор полной средней школы № 1 города Шуша Сабина Гёзалова.

Директор школы сказала, что исходя из этих цифр, планируется трудоустройство около 24 учителей.

По ее словам, школа начнет функционировать с 2024-2025 учебного года.

"Продолжается реализация первого этапа программы "Большое возвращение". В школе будут трудоустроены в основном члены семей лиц, зарегистрированных в городе Шуша, а также работающих здесь на различных предприятиях. Будут проводиться стимулирующие тренинги для учителей. Мы также думаем об организации летней школы", - добавила Гёзалова.

Отметим, что полная средняя школа № 1 в городе Шуша, отвечающая современным стандартам, рассчитана на 960 ученических мест, состоит из 3 этажей и 5 блоков. В школе 40 классных комнат на 24 человека каждая. Здесь имеются библиотека, читальный зал, STEAM-центр, кабинеты начальной военной подготовки, музыки, медицины и другие.

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