Предложено создание академической базы данных стран-членов ОТГ

Одним из предложений, выдвинутых государствами-членами Организации тюркских государств, является создание академической базы данных стран-членов ОТГ.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель Совета высшего образования Турции Эрол Озвар в рамках VIII заседания министров образования стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше.

Он отметил, что это включает в себя сбор данных о высших учебных заведениях в едином центре.

"Таким образом, страны-члены ОТГ смогут получить точную информацию об университетах. Другое предложение касается создания совместного учреждения, которое будет заниматься процедурами адаптации и признания вузов. Мы вместе с министрами оценили идею создания органа, который будет заниматься этими вопросами. Представители каждого из государств-членов положительно восприняли эту идею", - добавил Озвар.

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