Минздрав организовал в Физулинском, Зангиланском и Джебраильском районах комплексное медобследование детей

1 июня при организационной поддержке Министерства здравоохранения медицинская бригада Научно-исследовательского института педиатрии имени К.Фараджевой организовала медицинское обследование детей в городе Физули, селе Агалы Зангиланского района и селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.

Как сообщили в субботу Day.Az в ведомстве, в рамках мероприятий программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории министерство здравоохранения постоянно проводит комплексные медицинские обследования и просветительские мероприятия в целях обеспечения доступа населения к медицинским услугам и улучшения первичной медицинской помощи.

1 июня в рамках акции, организованной по случаю Международного дня защиты детей, педиатры, детские хирурги, кардиологи, неврологи и офтальмологи НИИ педиатрии провели профилактические осмотры детей и назначили соответствующее лечение. На мероприятии врачами было осмотрено около 350 детей, в том числе около 200 детей в Зангилане, около 100 детей в Джебраиле и 50 в Физули.

Кроме того, были даны направления на лечение детей, у которых были выявлены заболевания. После обследований для общественности Зангилана и Джебраила было организовано просветительское мероприятие о важности вакцинации и правилах прикорма в дополнение к грудному вскармливанию. С подробными докладами выступили педиатры Научно-исследовательского института педиатрии Гюльназ Агаева и Гюнай Салехова. Врачи дали рекомендации родителям и ответили на интересующие их вопросы.

В завершение были вручены подарки по случаю Международного дня защиты детей.

Следует отметить, что министерство здравоохранения планирует регулярно проводить медицинские осмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобожденных от оккупации территориях.

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